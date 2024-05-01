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ارتفاع عدد قتلى انهيار جزء من طريق سريع جنوبي الصين إلى 24 شخصا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 1:50 م

ارتفع عدد قتلى حادث انهيار جزء من طريق سريع في مقاطعة قوانجدونج جنوبى الصين إلى 24 شخصا.

وكانت وسائل إعلام صينية، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 19 حالة وفاة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هناك نحو 30 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وبحسب (شينخوا) فقد أسفر الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، عن تحطم 20 مركبة.

وأظهرت الصور انهيار أحد الطرق السريعة بصورة جزئية وتمزقه.

ويقع الجزء المدمر على منحدر، مما يعتقد أنه ساهم في عدم استقرار اليابسة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو أخرى نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار دخان ونيران في مكان الحادث.

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