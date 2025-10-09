أستراليا ونيوزيلندا ترحبان باتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة

رحبت أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس قد اتفقتا على المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن ذلك يمثل "خطوة ضرورية للغاية" نحو السلام، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي على جهوده الدبلوماسية، إلى جانب مصر وقطر وتركيا.

وأضاف في بيان: "لطالما كانت أستراليا جزءا من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن، وتدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق. نحث جميع الأطراف على احترام بنود الخطة".

وأكد ألبانيز دعم أستراليا القوي لـ "التزام الخطة بحرمان حماس من أي دور في الحكم المستقبلي لغزة".

وأشار إلى أن "الطريق نحو التعافي في غزة طويل، ويستلزم تحقيق سلام طويل الأمد وبناء الدولة الفلسطينية. ومع شركائنا، ستواصل أستراليا تقديم ما تستطيع للمساهمة في حل الدولتين العادل والدائم".

من جانبه، قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز إن الإسرائيليين والفلسطينيين عانوا كثيرا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وأضاف: "اليوم هو خطوة أولى إيجابية نحو إنهاء هذه المعاناة".

وأشار بيترز إلى أنه يجب على الطرفين الآن الوفاء بوعودهما، مع ضرورة أن تقوم حماس بإطلاق جميع الرهائن، وأن تسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه.

وتابع: "هذه خطوة أولى أساسية نحو تحقيق سلام دائم. نحث إسرائيل وحماس على الاستمرار في العمل نحو تسوية كاملة".