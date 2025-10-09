الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب لهذا العام اليوم الخميس في ستوكهولم.

وكانت الأكاديمية السويدية قد اختارت العام الماضي الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج. وفاز الكاتب المسرحي المؤلف النرويجي يون فوسه في 2023، والكاتبة الفرنسية آني إرنو عام 2022.

ومن المقرر أن تكشف الأكاديمية عن الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2025 حوالي الساعة 1300 بعد الظهر بتوقيت ستوكهولم (1100 بتوقيت جرينتش).

وتعد جائزة الآداب هي الجائزة الرابعة التي يُعلن عنها كل عام، بعد جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء.

أما جائزة السلام، فسيتم الإعلان عنها غدا الجمعة في أوسلو، وهي الجائزة الوحيدة التي لا تُقدم في ستوكهولم. وتختتم فعاليات الأسبوع يوم الاثنين بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

وتبلغ قيمة كل جائزة نوبل هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 1ر1 مليون دولار).

وسيتم تسليم الجوائز رسميا للفائزين في حفل يقام في 10 ديسمبر/كانون الأول، وهو ذكرى وفاة المخترع السويدي ومؤسس مؤسسة نوبل ألفريد نوبل (1833–1896).