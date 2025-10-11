انسحب رئيس مكتب العلاقات الدولية والقانونية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، من مقابلة على الهواء مع قناة «الغد»، مساء الجمعة، بسبب سؤال حول موقف حماس من 7 أكتوبر.

ففي بداية المقابلة، توجه مذيع القناة بسؤال إلى المسئول في الحركة حول ما حققته «حماس» للشعب الفلسطيني بعد مرور عامين على الحرب.

وأجاب أبو مرزوق: «نعتقد أننا قمنا بواجبنا في ظل حصار مطبق على الشعب الفلسطيني، واستيطان في الضفة الغربية، وتهويد للقدس، وأسرى مر عليهم عشرات السنوات في السجون».

وأضاف: «قمنا بالواجب الذي تقتضيه تلك الظروف التي وضع فيها الشعب الفلسطيني، استطعنا أن نكسر إرادة الاحتلال وفوجئنا بكل ما جرى، لم يكن في حسابات أحد أن نرى هذا الإجرام والتجاوز لكل الأعراف الدولية في جميع مراحل القتال».

وأشار إلى أن العالم لم يتوقع أن تستمر الحرب على مدار 733 يومًا، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لوصف ما يحدث على أنه «إبادة»؛ بسبب الإجرام الإسرائيلي واستهداف المدنيين.

وعن تقييم الحركة لأحداث السابع من أكتوبر، أكمل: «بالتأكيد ستقيم بكل الأخطاء وأوجه الصواب، لكنها لا تقيم أثناء المعركة، ومن ناحية أخرى في حركات التحرر الكبرى في التاريخ كله لا يُلام المظلوم أنه مارس حقه في الدفاع عن نفسه ورفع الظلم عن نفسه».

وشدد على أن «خطوات حركات التحرر صحيحة لكن نتائجها في ظل موازين القوى قد لا تكون صحيحة»، قبل أن ينفعل بعدما وجه المذيع له سؤالًا عما إذا كان ما فعلته حماس في 7 أكتوبر يؤدي إلى تحرير.

وأعرب رئيس مكتب العلاقات الدولية والقانونية في حركة حماس عن استيائه من السؤال، قائلًا: «ما في عاقل يقول إن 7 أكتوبر بـ1500 مقاتل ممكن يحرر فلسطين، أرجوك خلي أسئلتك محترمة على الأقل».

ودافع المذيع عن سؤاله بالقول إنه ينقل أسئلة الشارع الفلسطيني وقطاع غزة، ليقرر الضيف إنهاء المقابلة على الفور.