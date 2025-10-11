عماد النحاس مديرا فنيا للزوراء العراقي

أعلن نادي الزوراء العراقي تعاقده رسميا مع عماد النحاس، المدير الفني السابق للأهلي، لتولي قيادة الفريق الفترة المقبلة.

وقال نادي الزوراء في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الإدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي.

وأضاف "تؤكد إدارة الزوراء أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء".

ومن المنتظر أن يصل عماد النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين قادماً من فريق النادي الأهلي الذي تولى قيادته في الموسم الحالي وحقق معهُ نتائج مميزة.

وكان عماد النحاس قد رحل عن القيادة الفنية للأهلي بعد توليه المسئولية الفنية لفترة مؤقتة عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد تعاقد الأهلي مع الدنماركي ييس توروب.