نتائج الفحص الطبي: عمر قلب ترامب أصغر بـ14 عاما عن عمره الفعلي البالغ 79 عاما

- الرئيس الأمريكي تلقى لقاحي "كوفيد-19" ولقاح الإنفلونزا الموسمي خلال خضوعه للفحص الطبي

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، لقاحي "كوفيد-19" والإنفلونزا الموسمي خلال خضوعه لفحص طبي بمركز والتر ريد الطبي.

وقال شون باربابيلا، طبيب البيت الأبيض، في مذكرة صادرة عن الرئاسة الأمريكية: "استعدادا للرحلات الدولية المقبلة، خضع الرئيس ترامب لفحوصات وقائية وتطعيمات صحية، شملت لقاح الإنفلونزا السنوي وجرعة محدثة من لقاح كوفيد-19 المعزز"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت المذكرة إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد عدلت توصياتها المتعلقة بلقاح كوفيد-19، بحيث لم تعد توصي به بشكل شامل للجميع، بل أصبح على الراغبين في تلقيه استشارة مقدم الرعاية الصحية، وهي عملية تُعرف باسم "اتخاذ القرار السريري المشترك".

ومع ذلك، لا يُشترط وجود وصفة طبية للحصول على اللقاح.

وأشار الطبيب أيضا إلى أن "عمر القلب للرئيس ترامب أصغر بـ14 عاما من عمره الفعلي البالغ 79 عاما".

وقال باربابيلا: "يواصل الرئيس ترامب إظهار صحة عامة ممتازة. وقد تبين أن عمره القلبي – وهو مقياس معتمد للحيوية القلبية يتم تحديده عبر رسم القلب– أصغر بنحو 14 عاما من عمره الزمني. كما أنه يواصل الحفاظ على جدول يومي مرهق دون أي قيود".

وكانت زيارة الرئيس لمركز والتر ريد أمس الجمعة غير معتادة، إذ كانت الثانية للمجمع الطبي هذا العام. وكان قد أجرى فحصا طبيا في شهر أبريل الماضي، وصفه طبيبه حينها بأنه "الفحص السنوي" للرئيس.

وأوضح ترامب للصحفيين أن الزيارة كانت بمثابة فحص نصف سنوي.

من جهته، قال الدكتور جوناثان راينر، اختصاصي أمراض القلب التدخلي والمحلل الطبي في شبكة "سي إن إن"، إن "ما هو واضح أكثر من أي شيء آخر هو أن الفريق الطبي في البيت الأبيض قلق من أمرٍ ما، وهو ما دفعه إلى إجراء فحوصات أكثر تفصيلا اليوم، كما أن التقرير لافت بسبب افتقاره إلى الصراحة والشفافية، فضلا عن أنه خال تماما من أي بيانات".

وأشار التقرير إلى أن نتائج فحوص ترامب "مستقرة"، لكن راينر أوضح أن هذا لا يعني بالضرورة أنها طبيعية، قائلا: "يمكنني القول إن ضغط دم شخص ما مستقر، وكل ما يعنيه ذلك هو أن ضغط دمه لم يتغير، لا أنه طبيعي"، على حد تعبيره.

وأضاف راينر أن الأداة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمستخدمة لتقدير "عمر القلب" ليست أداة تُستخدم سريريا.

وتابع: "ربما تكون أداة جديدة قيد التطوير، لكن ما لم يذكروه هو استخدام الأدوات السريرية الفعلية التي ينبغي الاعتماد عليها".

يذكر أن "عمر القلب" يقصد به تقدير لمخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويحسب بناء على عوامل خطر مثل العمر، وضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، والتدخين، والنظام الغذائي، والنشاط البدني.