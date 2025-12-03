صحة غزة: 6 آلاف حالة بتر بجاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه في اليوم العالمي للإعاقة، تعصب أوضاعٌ صادمة بالجرحى مبتوري الأطراف في القطاع.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك ستة آلاف حالة بتر بجاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد.

وأشارت إلى أن 25% من إجمالي عدد حالات البتر هم من الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مُبكرة.

ولفتت إلى أن هناك معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحة الى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

ودعت صحة غزة، المنظمات الدولية المعنية الى توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.