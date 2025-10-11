إيه بي سي نيوز: قوات أمريكية بدأت بالوصول إلى إسرائيل في طريقها إلى غزة

وصل 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل لإنشاء مركز تنسيق عسكري للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسئولين أمريكيين أن نحو 200 جندي أمريكي بدأوا بالوصول إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، بهدف إنشاء مركز تنسيق عسكري يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من غير المتوقع أن يدخل الجنود، الذين أُرسلوا بأوامر من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، غزة.

وبحسب المصادر، سيركز دورهم على التنسيق والتخطيط والخدمات اللوجستية، وليس على النشاط العملياتي، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأوضح المسئولون أن الجنود ينتمون إلى وحدات متخصصة في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والهندسة والأمن.

ومن المتوقع أن يعملوا جنبًا إلى جنب مع ممثلين عن الدول الشريكة والمنظمات المدنية والقطاع الخاص، بهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويُعتبر مركز التنسيق المزمع إنشاؤه في إسرائيل الخطوة الأولى في تفعيل آلية مراقبة الاتفاق، والتي ستشمل مستقبلًا التنسيق بين الجهات الأمنية والإنسانية لإعادة الإعمار والدعم المدني في غزة.

ووفقًا للمصادر، سيصل الفريق تدريجيًا خلال نهاية الأسبوع، حيث سيصل أعضاء الفريق إلى إسرائيل على متن رحلات منفصلة من الولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط.

ويزور الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسئولة عن جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إسرائيل منذ يوم الجمعة للإشراف على إنشاء مركز التنسيق.

وتُعتبر الخطوة الأمريكية جزءًا من عملية أوسع للإشراف والرقابة الدولية على تنفيذ الاتفاقات بين إسرائيل وحماس، والتي وُضعت في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ويهدف الفريق الأمريكي - إلى جانب جهات دولية أخرى الى ضمان التنسيق الإنساني والأمني والهندسي على الأرض، دون إشراك الجنود الأمريكيين في القتال نفسه.