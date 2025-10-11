ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية على الصين بنسبة 100%

تطبيق ضوابط تصدير على جميع البرمجيات الحساسة اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية، اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، كما ستطبق ضوابط تصدير على جميع البرمجيات الحساسة.

يأتي ذلك في تدوينة له بحسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة.

وقال ترامب إن الصين أرسلت رسالة "عدائية للغاية"، تشير إلى أنها ستفرض اعتبارًا من الأول من نوفمبر، ضوابط تصدير واسعة النطاق على جميع المنتجات التي تُنتجها تقريبًا، بل وحتى على بعض المنتجات التي لا تُصنع لديها، واصفًا هذا الموقف بأنه "عدواني للغاية" في مجال التجارة.

وأوضح أن هذا الإجراء سيؤثر على جميع الدول دون استثناء، مؤكدا أنه جزء من خطة وُضعت منذ سنوات، مضيفًا: "أنه أمر غير مسبوق في التجارة الدولية، ووصمة عار أخلاقية في العلاقات مع الدول الأخرى".

وأضاف ترامب: "نظرًا لهذا الموقف غير المسبوق من الصين، وباسم الولايات المتحدة فقط وليس نيابةً عن الدول الأخرى التي تواجه تهديدات مماثلة، فإن الولايات المتحدة، اعتبارًا من الأول من نوفمبر، أو في تاريخ أقرب بحسب ما قد تتخذه الصين من إجراءات أو تغييرات، ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على ما تدفعه حاليًا الصين من رسوم".

ومضى قائلا: "كما سنُطبق، في الأول من نوفمبر، ضوابط على تصدير جميع البرمجيات الحساسة".