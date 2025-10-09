السفير الألماني في إسرائيل يرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

رحب السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، بالنقلة النوعية التي تم إحرازها في المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة.

وكتب زايبرت على منصة "إكس": "شكرا لصانعي السلام! من الجميل أن نستيقظ على أمل تجاه انتهاء هذا الكابوس. لا أستطيع الانتظار حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وتنتهي هذه الحرب"، مضيفا أنه يشعر بحماس شديد نحو بذل كل الجهود باسم ألمانيا من أجل السلام وإعادة الإعمار والتعافي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في مصر. وبحسب بيانات ترامب، سيُفرج قريبا عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، فيما ستسحب إسرائيل قواتها في المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية إلى خطوط متفق عليها. وأكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق.