 الحقيقة وراء انتقال يوسف البلايلي إلى الزمالك - بوابة الشروق
السبت 19 أبريل 2025 12:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الحقيقة وراء انتقال يوسف البلايلي إلى الزمالك

الشروق
نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 11:57 م

كشفت تقارير صحفية خارجية حقيقة اقتراب يوسف البلايلي، لاعب نادي الترجي التونسي من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة المجهر التونسية: "ردت إدارة الترجي بقوة على الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية حول انتقال اللاعب يوسف البلايلي إلى نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وأضافت: "إدارة الترجي أكدت تمسكها باللاعب يوسف البلايلي، وعدم وجود أي نية في الفترة الحالية للاستغناء عنه في الصيف القادم".

وأتمت الصحيفة: "إدارة الترجي لم تتلق أي عرض يخص اللاعب لا من الزمالك المصري ولا من أي فريق آخر، وكل ما يتردد هو من وحي خيال البعض، خصوصًا أن عقد يوسف البلايلي يمتد حتى شهر يونيو بعد القادم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك