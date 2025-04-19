الحقيقة وراء انتقال يوسف البلايلي إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية خارجية حقيقة اقتراب يوسف البلايلي، لاعب نادي الترجي التونسي من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة المجهر التونسية: "ردت إدارة الترجي بقوة على الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية حول انتقال اللاعب يوسف البلايلي إلى نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وأضافت: "إدارة الترجي أكدت تمسكها باللاعب يوسف البلايلي، وعدم وجود أي نية في الفترة الحالية للاستغناء عنه في الصيف القادم".

وأتمت الصحيفة: "إدارة الترجي لم تتلق أي عرض يخص اللاعب لا من الزمالك المصري ولا من أي فريق آخر، وكل ما يتردد هو من وحي خيال البعض، خصوصًا أن عقد يوسف البلايلي يمتد حتى شهر يونيو بعد القادم".