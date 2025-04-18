 مصادر للقاهرة الإخبارية: مشاورات حماس مستمرة للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الجمعة 18 أبريل 2025 10:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مصادر للقاهرة الإخبارية: مشاورات حماس مستمرة للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار


نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 10:00 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 10:00 م

قالت مصادر لفضائية القاهرة الإخبارية، إن مشاورات حماس مستمرة من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن اقتراحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار عُرض على حماس، يتضمن الإفراج عن عشرة محتجزين أحياء مقابل ضمانات أمريكية بدخول إسرائيل في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة.

وقالت «سكاي نيوز» نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع، إن المقترح الجديد يقلص مدة الهدنة إلى 45 يوما فقط بدلا من 70 يوما كما يقضي بإعادة تموضع القوات الإسرائيلية في القطاع بدلا من انسحابها، لكنه لم يتطرق إلى وقف الحرب نهائيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك