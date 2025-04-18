مصادر للقاهرة الإخبارية: مشاورات حماس مستمرة للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار

قالت مصادر لفضائية القاهرة الإخبارية، إن مشاورات حماس مستمرة من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن اقتراحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار عُرض على حماس، يتضمن الإفراج عن عشرة محتجزين أحياء مقابل ضمانات أمريكية بدخول إسرائيل في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة.

وقالت «سكاي نيوز» نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع، إن المقترح الجديد يقلص مدة الهدنة إلى 45 يوما فقط بدلا من 70 يوما كما يقضي بإعادة تموضع القوات الإسرائيلية في القطاع بدلا من انسحابها، لكنه لم يتطرق إلى وقف الحرب نهائيا.