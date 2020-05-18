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منع حظر السفر آباء أكثر من 100 طفل ولدوا من أم بديلة عن طريق تأجير الأرحام، من دخول البلاد.

ويقول أحد المسؤولين إن العدد سيصل إلى 1000 طفل سيولدون قبل رفع القيود على السفر.

يرقد هؤلاء الأطفال في أسرتهم، ينامون ويبكون ويبتسمون وهم تحت رعاية الممرضات في المستشفيات، ويتم الاعتناء بهم جيدًا، لكنهم انفصلوا عن والديهم نتيجة لحظر السفر الذي وقع بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًا، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأصبح تأجير الأرحام في أوكرانيا من الأعمال المزدهرة إلى حد كبير بسبب الفقر، فالأمهات البديلات تكسب في أوكرانيا حوالي 15 ألف دولار.

وأصبح هناك الكثير من الوكالات المختصة في ترتيب الأمور بين النساء اللاتي يؤجرن أرحامهن للأزواج الغير قادرين على الإنجاب بشكل طبيعي.

وبعد انتشار فيروس كورونا أصبحت هذه الأعمال كغيرها معطلة في البلاد لأن الآباء البيولوجيين لهؤلا الأطفال لا يمكنهم السفر لاستعادتهم بعد الولادة بعد منع أوكرانيا الأجانب من دخول البلاد.

ويقول ألبرت توتشيلوفسكي مدير شركة "بايوتيكس"، أكبر مزود لخدمات تأجير الأرحام في أوكرانيا "سنفعل كل ما بوسعنا للم شمل الأطفال مع آبائهم".

ويضيف "أنا في وضع صعب..مئات الآباء يتصلون بي. أنا مرهق"، ويتابع أن شركته وحدها تنتظر حوالي 500 ولادة، وهناك 14 شركة أخري تقدم نفس الخدمة في أوكرانيا.

وتوضح الشركة إن والدي الأطفال موجودون الآن في الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والصين وفرنسا ورومانيا والنمسا والمكسيك والبرتغال.