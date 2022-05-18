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الكنيسة القبطية: استقبال الرئيس لرؤساء الكنائس يعكس تقديرا كبيرا للمشاركين

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 4:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 4:07 ص

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤساء الكنائس لفتة رائعة تعكس تقديرًا كبيرًا من الرئيس للمشاركين في هذا الحدث.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن شعور المشاركين باهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث، ولاسيما أن الرئيس أكد أمامهم أن المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسج المجتمع العربي، رسالة هامة للغاية بعث بها الرئيس لضيوفه في ظل ما تشهده المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن المسيحيين تعرضوا لضغوط كثير خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف التي مرت بها المنطقة، لذا فإن كلام الرئيس عن المسيحيين رسالة طمأنة ودعم لكل مسيحيي الدول العربية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة.

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