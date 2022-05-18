قررت الحكومة الروسية إغلاق مكتب شبكة "سي بي سي" الكندية في موسكو وإلغاء اعتماد صحفييها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، "إن موسكو تواصل رصد اعتداءات صارخة على وسائل الإعلام الروسية في دول الغرب الجماعي"، مشيرة إلى فرض السلطات الكندية مؤخرا الحظر على بث قناتي شركة "RT" الناطقتين باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ووصفت زاخاروفا هذا القرار الكندي بأنه إجراء تقييدي أحادي الجانب يقوض مبدأ حرية التعبير، متعهدة بأن موسكو لن تبقي هذا القرار وغيره من الإجراءات من هذا النوع دون رد مناسب.

وأكدت أنه تم تبني قرار بشأن اتخاذ إجراءات جوابية ردا على التصرفات الكندية متمثلة بإغلاق مكتب هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الكندية الحكومية "سي بي سي" في موسكو، بما يشمل إلغاء الاعتمادات والتأشيرات الروسية الممنوحة إلى صحفييها.

وحملت المتحدثة حكومة كندا باتباع نهج "روسوفوبي"، بما في ذلك تقديم دعم مالي وعسكري مباشر إلى حكومة أوكرانيا، واتهمت أوتاوا بفرض الرقابة الإجبارية على وسائل الإعلام.