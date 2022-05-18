خالد جلال: أهدرنا فرصا غريبة أمام الأهلي

يرى خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، أن فريقه أهدر العديد من الفرص الغريبة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول أمام مرمى الأهلي، وألعب كل لقاء من أجل الفوز».

وأضاف: «كنا الأفضل وكان لابد أن نسجل هدف مبكر، أهدرنا فرص غريبة والشناوي كان محظوظا أمام بامبو، وأهدرنا انفرادين في الشوط الثاني وكنا نستطيع الفوز».

وواصل خالد جلال: «لو لعبنا المرتدات بدقة أكبر كنا نستطيع التسجيل، نعتمد في هجومنا على الجهة اليسرى في ظل تواجد يعقوبو وعاصم صلاح كنت أتطلع لاستغلال المساحات في دفاع الأهلي».

وأتم مدرب البنك الأهلي حديثه عن إمكانية تدريب أحد منتخبات الشباب والناشئين أجاب: «هو شرف لأي مدرب، ولا أستطيع أن اعتذر لكنني مستمر مع البنك الأهلي، ما حدث هو كلام فقط ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن».