 حارس نهضة بركان: نثق في قدرتنا على التتويج بالكونفدرالية - بوابة الشروق
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حارس نهضة بركان: نثق في قدرتنا على التتويج بالكونفدرالية

محمد ثابت
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 1:02 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 1:02 م

أكد حمزة حمياني، حارس مرمى نهضة بركان المغربي، أن مباراة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية مصيرية بالنسبة لفريقه.

يحل نهضة بركان ضسفا على الزمالك، غدا الأحدن على استاد القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

قال حمزة حمياني في تصريحات صحفية قبل مواجهة الزمالك:" نهائي الكونفدرالية مصيري لنا".

أضاف:" نستعد في أجواء جيدة والجميع في كامل تركيزه، والمجموعة لديها الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقب في مصر".

أشار:" وصلنا مصر في طائرة خاصة والاستقبال كان جيدا في المطار والفندق، وخضنا المران الأول للاستشفاء".

أتم:" سنقدم أقصى ما لدينا للفوز وحصد اللقب".

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بنتيجة 2-1، ويأمل الفريق المغربي في تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة للتتويج بلقب الكونفدرالية.

في المقابل يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على نهضة بركان من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية، وإعادة نهائي 2019 للأذهان.


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