جانتس: يجب على إسرائيل بلورة خطة واضحة حتى 8 يونيو للانتصار في حرب غزة

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، إنّه يجب بلورة خطة واضحة وشاملة حتى 8 يونيو القادم "للانتصار في الحرب، تشمل تقويض حكم حركة حماس".

وأضاف جانتس في مؤتمر صحفي : "يجب بلورة خطة واضحة وشاملة حتى الـ8 من يونيو للانتصار في الحرب، تشمل تقويض حكم حركة حماس وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع: "المطلوب تغيير إستراتيجي وليس تضييع وقت، وضع إستراتيجية وطنية بديلة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف جانتس: "لا حماس ولا عباس (في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس) في قطاع غزة، أنا مع إقامة إدارة عربية أمريكية فلسطينية لقطاع غزة، بسيطرة أمنية إسرائيلية".

وقال جانتس، "الوقت حان للقرارات الحاسمة" وخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا، "إن كنت مستعد للقيام بما يلزم بأن تفضل المسار الوطني على الشخصي نسير معا، وإن فضلت المسار الشخصي سنترك الحكومة".

وتابع: "أقف هنا وأقول، مطلوب تغيير، سأعمل مع زملائي من أجل التغيير الذي سيقود للانتصار الحقيقي".

وأشار الوزير جانتس إلى أن "قرارات جوهرية لم يتم اتخاذها من قبل الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "أقلية سيطرت على قيادة السفينة الإسرائيلية نحو الصخور، وجزء ممن أرسلوهم للحرب يتعاملون بجبن وانعدام مسؤولية".

وتابع: "أصبحت الأمور تدار بدواعي سياسية وشخصية، لن ننتصر في الحرب إلا عندما تكون هناك أهداف إستراتيجية".