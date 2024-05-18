الأونروا: عدم فتح المعابر ينذر باستمرار الظروف الكارثية في غزة

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، السبت، من أن "عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

وأضاف لازاريني، في بيان، أن "33 شاحنة فقط وصلت إلى مدينة رفح جنوبي غزة، منذ 6 مايو الجاري، وهذا رقم ضئيل وسط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنزوح الجماعي"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ووصف المسؤول الأممي الادعاء بأن المدنيين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة بأنه "كاذب".

وأكد أنه "لا توجد مناطق آمنة ولا مكان آمن ولا أحد في أمان بغزة".

وشدد لازاريني، على أن "800 ألف شخص، أو ما يقرب من نصف سكان رفح، مضطرون للفرار مجددا بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية".

وفي 6 مايو الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة" ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".