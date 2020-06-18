أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية استحواذ حصة تبلغ 32ر2 بالمئة من أسهم شركة رقمية رائدة في الهند "جيو بلاتفورمز " الرقمية الرائدة في الهند.

وقال الصندوق، في بيان صحفي، حسبما أفادت وكالة أنباء السعودية ( واس) اليوم، إنه سيستثمر ما يقرب من 5ر1 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز " الهندية ، مشيرا إلى أن إتمام هذه الصفقة الاستثمارية يخضع للموافقات التنظيمية المطلوبة.

وأضاف أن الصفقة تأتي تماشياً مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.

بدروه ، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان إنهم سعداء بالاستثمار في شركة مبتكرة، تعتبر في مقدمة قطاع التحول التكنولوجي بدولة الهند.

وأشار إلى هذا الاستثمار سيمكنهم من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات التحول الاقتصادي للمملكة .

من جانبه، رحب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات موكيش أمباني بصندوق الاستثمارات العامة كشريك أساسي في "جيو بلاتفورمز" لأخذ خطوات طموحة لتسريع التحول الرقمي في الهند.

وتعد "جيو بلاتفورمز"، شركة مملوكة بالكامل لشركة ريلاينس إنداستريز، وهي منصة تقنية متطورة وتهتم بتوفير خدمات رقمية عالية الجودة وبتكلفة معتدلة في مختلف أنحاء الهند، حيث تخدم أكثر من 388 مليون مشترك.