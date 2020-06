بعدما هدأت الأمور لفترة، عادت الصين من جديد لتنذر العالم بكارثة جديدة، بعد إعلانها العاصمة بكين بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اكتشف للمرة الأولى في سوق ووهان بمقاطعة هوبي الصينية في ديسمبر العام الماضي.

وأعلنت السلطات، هذا الأسبوع، أن العاصمة بكين لديها تفشي صغير للفيروس، بعد إصابة حوالي 100 شخص في جزء واحد من العاصمة، بسبب انتشار العدوى في سوق رئيسي لبيع اللحوم والأسماك، لتقرر السلطات تطويق المنطقة بما يرقى إلى الإغلاق.

فبعد نجاة بكين من الفيروس خلال الشتاء، بتسجيل أقل من 500 حالة تم الإبلاغ عنها، بدأت الأعداد تتزايد من جديد.

تقول مجلة "فوربس" الأمريكية، إن السلطات تتبعت الإصابات الجديدة في بكين التي ذهبت إلى سوق الجملة لبيع اللحوم والأسماك، بعدما قضت العاصمة 55 يومًا بدون حالة محلية واحدة.

* إجراءات قوية للسيطرة

يقول وو زونيو، كبير علماء الأوبئة بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن بكين ردت على تفشي المرض في الوقت المناسب، وأن عدد الحالات في الأسبوعين المقبلين سيكون حاسما، وسيستغرق الفيروس ما لا يقل عن 5 إلى 14 يومًا للسيطرة عليه رغم من أنه يستغرق عادةً أسبوع قبل أن يظهر علامات على الأشخاص.

وأضاف زونيو: "إن الإجراءات المتخذة في بكين حسنة التوقيت وفعالة وأنه في حال إذا لم يزد عدد الحالات المصابة كثيرا فسيتم التحكم في الوباء بشكل أساسي".

"سنغلق الباب لعدة أيام"، هذا ما قاله لي، الذي يعمل حلاقا في منطقة تشاويانج، في بكين لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، عندما سألته عن الإجراءات التي سيتخذها لمنع تفشي الوباء، مضيفا أن السلطات تجري عمليات مسح واسعة وأنه سينتظر حتى يتحقق من مدى انتشار الفيروس.

#COVID19 Some 356,000 people linked to the #Xinfadi market cluster have undergone nucleic acid testing in #Beijing since June 13, an official told a press conference on Wednesday, adding Beijing's daily test capacity is now 400,000. pic.twitter.com/4ro0ilnvKt