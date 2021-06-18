حركة طالبان تسيطر على منطقتين آخريين شمالي أفغانستان

أكد مسؤولون محليون في أفغانستان اليوم الجمعة أن مسلحي حركة طالبان سيطروا على منطقتين أخريين شمالي البلاد، حيث يواصل المتمردون تحقيق مكاسب على الأرض مع انسحاب القوات الأجنبية.

وذكر المسؤولون المحليون أن مسلحي طالبان سيطروا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على منطقة شيرن تاجاب بإقليم فارياب، ومنطقة دهان جوري في إقليم باغلان.

وفي إقليم فارياب، استسلم أكثر من 200 من القوات الموالية للحكومة الأفغانية للمسلحين أمس الخميس، بعد أن ظلوا محاصرين لسنوات، بحسب ما ذكره عدد من أعضاء المجلس المحلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف أعضاء المجلس المحلي بإقليم فارياب أن مسلحي طالبان استولوا على أكثر من مائة مركبة عسكرية.

وقال عضو المجلس المحلي، صبغة الله سيلاب، إن قوات الحكومة الأفغانية قاتلت بكل قوة على مدار خمسة أيام، ولكنها اضطرت إلى الاستسلام بعد نفاد ذخيرتها.

وأضاف سيلاب أن القوات الحكومية استسلمت لمسلحي طالبان بعد يوم من مقتل أكثر من 20 فردا من القوات الخاصة بمنطقة دولت آباد المجاورة أثناء محاولتهم استعادة المنطقة.

وفي إقليم باغلان، قال ثلاثة أعضاء في المجلس المحلي إن قوات الأمن غادرت مركز الإقليم وتراجعت إلى قاعدة عسكرية في العاصمة الإقلمية بول الخميري، هربًا من الهجمات المكثفة لمسلحي طالبان.

ومنذ بدء الانسحاب الرسمي للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان في الأول من أيار/مايو الماضي، سقط ما لا يقل عن 29 منطقة في يد مسلحي طالبان.

وتضم أفغانستان 34 إقليما وحوالي 400 منطقة، حيث تعمل مراكز الأقاليم كوحدات إدارية من المستوى الثانوي.