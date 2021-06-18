مجلس الشيوخ البرازيلي يوافق على مقترح يمهد الطريق أمام خصخصة «الكتروبراس» للكهرباء

وافق مجلس الشيوخ البرازيلي في تصويت اليوم الخميس على النص الرئيسي لتدبير مؤقت من شأنه أن يمهد الطريق أمام خصخصة شركة الكهرباء العامة المملوكة للدولة، "الكتروبراس".

وصوت 42 من أعضاء المجلس على مشروع القانون، ورفضه 37 عضوا، دون أن يمتنع أي عضو عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يزال يتعين على المجلس التصويت على النصوص الرئيسية لمشروع القانون.

وناقش مقرر مشروع القانون، السيناتور، ماركوس روجيريو، التعديلات التي كانت أدخلت على المقترح، وذلك خلال جلسة عامة.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على قاعدة تسمح بتأجير ثمانية آلاف ميجاواط من الطاقة الحرارية الغازية في مناطق الشمال، والشمال الشرقي، والجنوب الأوسط، والجنوب الشرقي، بالإضافة إلى ألفي ميجاواط من محطات توليد كهرومائية صغيرة.

وكانت وزارة الاقتصاد البرازيلية سعت إلى التواصل مع النواب ودفعهم إلى الموافقة على مشروع القانون، بحسب ما أوردته بلومبرج في وقت سابق، نقلا عن مصدرين مطلعين.

ونقلت الوكالة عن المصدرين، اللذين طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، أن أعضاء مجلس الشيوخ تلقوا رسالة من الوزارة جاء فيها أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون، لا تقلل من أهميته.