تنطلق غدًا السبت الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، ووفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام ٩٤٨ طالبا وطالبة بكافة التخصصات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج، بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى الانتهاء من تجهيز ١٢ لجنة بجميع الإدارات التعليمية بينهم لجنة بإدارة أبوزنيمة وأخرى بإدارة أبورديس، و٣ لجان برأس سدر، و٤ لجان بإدارة طور سيناء و لجنة بإدارة سانت كاترين، ولجنة بإدارة نويبع، إضافة إلى تجهيز مركزين رئيسين بطور سيناء وأبوزنيمة، ويتبعهما ٥ مراكز فرعية .

وأضاف أنه جرى التأكيد على رؤساء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن، وألا يتجاوز عدد الطلاب ١٤ طالبًا بكل لجنة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ خطة نقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بالامتحانات، ومن المقرر أن يجري السماح بعقد امتحان التربية الدينية، وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل، وحيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين، أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشؤون القانونية لتطبيق القانون، والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة، أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك، أو ساهم في التسهيل للغش.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم قد قامت بتخصيص ١٥ استراحة على مستوى إدارات الطور، ورأس سدر، وأبوزنيمة وأبورديس، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين لامتحانات الدبلومات الفنية بـ٤٦٧ سرير مجهزة بسبل المعيشة والراحة للملاحظين.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية (صناعي ، زراعي، تجاري، فندقي)، انطلقت يوم السبت الموافق ٥ وانتهت يوم الخميس ١٧ من شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.