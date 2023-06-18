داليا عبدالوهاب تحيي حفلا غنائيا في قصر الأمير بشتاك

يستضيف قصر الأمير بشتاك في الثامنة مساء اليوم الأحد، حفلا غنائيا للمطربة داليا عبدالوهاب وفرقتها الموسيقية، ضمن برنامج العروض الفنية الصيفية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن في المواقع التابعة له.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغاني الطرب لرواد الموسيقى العربية، أمثال أم كلثوم، وردة الجزائرية، حورية حسن، صباح، وعبدالحليم حافظ.

يذكر أن الفنانة داليا عبدالوهاب سوليست الفرقة العربية بدار الأوبرا المصرية منذ عام 1994، تخرجت من المعهد العالي للموسيقى العربية بالإسكندرية قسم العود، وقدمت العديد من الحفلات على مسارح الأوبرا، وشاركت في عدد من المهرجانات الغنائية داخل مصر وخارجها.