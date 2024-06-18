رونالدو سلاح النصر لضم راموس

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دخل الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، لاعب إشبيلية السابق، دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي بقوة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحاول العالمي استخدام سلاح رونالدو من أجل إقناع راموس بالانتقال للدوري السعودي من بوابة النصر، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وكان نادي إشبيلية قد أعلن، أمس الإثنين، رحيل مدافعه سيرجيو راموس، بعد موسم واحد في النادي خلال حقبته الثانية مع الفريق.

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، يخطط التصر للتعاقد مع سيرجيو راموس في الانتقالات الصيفية الحالية.

أضافت الصحيفة أن العرض السعودي قد يغري راموس البالغ من العمر 38 عاما للانتقال للدوري السعودي.

أوضحت «آس» أن كريستيانو رونالدو وفيرناندو هييرو المدير الرياضي سيحاولان إقناع راموس بالانضمام للنصر.

وأصبح سيرجيو راموس حرا في التوقيع لأي نادي بعد فسخ تعاقده مع الفريق الأندلسي، ويجد راموس نفسه أمام العديد من العروض من الدوري السعودي والأمريكي والتركي.