ويتكوف وكوشنر يطلعان وزراء خارجية أوروبا على المستجدات حول غزة

ذكر مسئول أوروبي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على المستجدات بشأن خطة ترامب حول قطاع غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من اليوم الاثنين إنه اقترح على مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إطلاع المبعوثين الأمريكيين لوزراء خارجية التكتل على آخر المستجدات حول تنفيذ الخطة خلال اجتماع في بروكسل.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن توم برّاك مبعوث الرئيس الأمريكي لسوريا سيصل إسرائيل خلال ساعات، لبحث مدى استعدادها لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الهيئة إن "الزيارة بالغة الحساسية، وتعكس بحسب مصادر دبلوماسية نفاد صبر الرئيس ترامب إزاء تعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطته لقطاع غزة".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء مختلفة من قطاع غزة، ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في خروقات جديدة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول للأنباء، بأن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوب القطاع، والتي تقع بالكامل تحت سيطرته بموجب الاتفاق. وقالوا إن آليات الجيش أطلقت نيرانها العشوائية شمال رفح.

وفي حدث آخر، قصفت آليات الاحتلال المدفعية أنحاء مختلفة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أطلقت مروحياته نيرانها في المنطقة، وفق ما أورده شهود العيان.

وأشار الشهود إلى أن مروحيات إسرائيلية أطلقت نيرانها شرق بلدة جباليا شمال القطاع، فيما أطلقت آليات الجيش نيران أسلحتها الرشاشة شرق مدينة غزة.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع "حماس"، ما أسفر منذ أكتوبر الماضي، عن استشهاد 391 فلسطينيا، وإصابة 1063 آخرين.