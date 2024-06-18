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قالت مراسلة روسيا اليوم في لبنان فجر يوم الثلاثاء إن حزب الله لم يعلن عن أي عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وقواعده لليوم الثاني على التوالي.

وكان آخر بيان نشره الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني فجر الأحد 16 يونيو وتضمن ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بتاريخ 15 يونيو 2024.

ونفذ حزب الله في 15 يونيو 2024 حوالي 3 عمليات فقط اقتصرت على القطاع الغربي، حيث أعلن الإعلام الحربي أنه تم استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية ‏وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وإصابة جزء من تجهيزاته وراداراته وتدميرها.‏

وأضاف أنه استهدف تموضعا لجنود إسرائيليين في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح.‏

وأشار في بيانه حينها إلى أنه استهدف مقر قيادة كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها في قاعدة خربة ماعر وإصابتها بدقة.

وأكد أيضا أنه دمر جزءا من مقر قيادة كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي واندلاع النيران فيها ووقوع قتلى ‏ومصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الإعلام الحربي أن عمليات استهداف مقر قيادة كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي تمت عبر هجوم بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية.