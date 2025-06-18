شركة الطيران الجزائرية تلغي جميع رحلاتها إلى الأردن حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، إلغاء جميع الرحلات من العاصمة الأردنية عمان، وإليها، "لدواع أمنية... حتى إشعار آخر"، في إشارة إلى الوضع الحرج في الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي على إيران.

وجاء في بيان للشركة اليوم الأربعاء:"تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الكرام أنه، وبسبب دواعي أمنية، تقرر إلغاء جميع الرحلات من والى العاصمة الأردنية عمان حتى إشعار آخر".

وأعربت الخطوط الجوية الجزائرية عن أسفها لهذا "الظرف الخارج عن إرادتها"، مؤكدة حرصها "على إبقاء زبائنها على إطلاع بكل المستجدات ذات الصلة في أقرب الآجال".

كما دعت الشركة زبائنها إلى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بها.