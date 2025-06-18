إيران تنفي تصريح ترامب بشأن طلب لقاء في البيت الأبيض

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نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشار فيها إلى أن مسؤولين إيرانيين طلبوا لقاء في البيت الأبيض.

وقالت البعثة على منصة إكس: "لم يطلب أي مسئول إيراني أبداً الركوع أمام أبواب البيت الأبيض. الشيء الوحيد الأكثر دناءةً من أكاذيبه هو تهديده الجبان بتصفية الزعيم الإيراني.

وأضافت البعثة: إيران لن تتفاوض تحت الإكراه ولن تقبل بالسلام القسري وبالتأكيد لن تتفاوض مع شخص محرض للحرب ومتمسك بمنصبه... إيران سترد على أي تهديد بتهديد مضاد وعلى أي عمل بعمل مضاد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقال ترامب اليوم إن إيران عرضت إرسال مسئولين إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات، لكن الوقت أصبح "متأخراً للغاية" الآن.