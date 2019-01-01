«طالبان» تتبنى هجوم إقليم غزني بأفغانستان

تبنت حركة "طالبان" بأفغانستان الهجوم المسلح في إقليم غزني الواقع بجنوب شرق البلاد، مؤكدة أن هجوم إقليم غزني أدى إلى مقتل جنود أمريكيين"، دون أن تشير إلى عددهم؛ وذلك وفقا لبيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الخميس.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلن أمس الأربعاء، مقتل قائد الفوج الثالث بالجيش الوطني الأفغاني عبد المبين مجتبى في هجوم مسلح بإقليم غزني، فيما أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني هذا الهجوم قائلا: "إن الإرهابيين لا يمكنهم إضعاف معنويات قوات الأمن والدفاع الأفغانية بمثل هذه الهجمات".