الشرطة الألمانية: إحباط هجوم إرهابي محتمل

أعلنت شرطة مدينة كولونيا غربي ألمانيا أنها أحبطت هجوما إرهابيا محتملا ، وفقا لتقييمها الخاص.

وقال كلاوس-شتفان بيكر، مدير قسم مكافحة الجرائم لدى الشرطة في كولونيا، اليوم الخميس: "كان لدينا معلومات سرية أنه يمكن أن يقع هجوم وشيك".

يذكر أن أفراد شرطة فتشوا عدة شقق في مدينة كولونيا وبلدة دورن، وتم احتجاز ستة رجال.

وأوضح بيكر أن أحد هؤلاء الأشخاص وهو ألماني-لبناني متحول للإسلام منحدر من برلين كان معروفا منذ أعوام كمصدر خطر أمني، وكان قد انتقل مؤخرا إلى بلدة دورن.

وأضافت الشرطة أن الرجل /30 عاما/ على صلة وثيقة بجهاديين في برلين، وكان قد أوضح في محادثة علم بها المحققون، أنه يستعد لشن هجوم.