 الرئيس الليتواني يهدي ميركل عصا قائد الأوركسترا بمناسبة عيد ميلادها الـ66 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الليتواني يهدي ميركل عصا قائد الأوركسترا بمناسبة عيد ميلادها الـ66

فيلنيوس/بروكسل - د ب أ:
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 10:02 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 10:02 ص

أهدى الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عصا قائد الأوركسترا بمناسبة عيد ميلادها السادس والستين.

 

وكتب ناوسيدا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة بالألمانية: "لأصوات متناغمة في السياسة الأوروبية من أجل سيمفونية أوروبية عظيمة! عيد ميلاد سعيد، عزيزتي السيدة المستشارة أنجيلا ميركل، المايسترو الأوروبي 2020!".

 

ويواصل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، محادثاتهم في بروكسل بشأن خطة التعافي الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وتضطلع ميركل، التي احتفلت أمس بعيد ميلادها السادس والستين، بدور وساطة في المفاوضات، حيث تتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

 


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