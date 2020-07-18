تقمص الفنان محمد هنيدي شخصية الممثل الأمريكي العالمي فين ديزل في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، وذلك بعد يومين من انتحاله شخصية المغني الكندي العالمي جاستن بيبر في فيديو أيضا.

ونشر «هنيدي» عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، فيديو للقطات يظهر فيها فين ديزل، واستخدم محمد هنيدي أحد البرامج لوضع وجهه بدلا من وجه «ديزل»، وعلق عليها: «هنيدي في دور فين ديزل».

يشار إلى أن الفنان محمد هنيدي يعمل حاليا على فيلم «النمس والإنس»، ويشاركه في الفيلم كلا من منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، وصابرين، ومحمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة، وتدور أحداث الفيلم في خمسينيات القرن الماضي.