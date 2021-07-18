بعد مخالطة مصاب بكورونا: جونسون يفضل العزل على برنامج الفحوص اليومية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سوف يدخل في عزل ذاتي بدلا من الخضوع لبرنامج الفحوص اليومية، وذلك بعد مخالطته لمصاب بكورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بعد تلقي اتصال من برنامج الفحص والتتبع والموافقة في البداية على الخضوع للبرنامج الجديد، تراجع عن هذا وفضل الدخول في عزل ذاتي.

وقال متحدث باسم جونسون: "كان في تشيكرز (مقر الإقامة الريفي) عندما اتصل به برنامج تست آند تريس، وسوف يبقى هناك للعزل الذاتي".

وأفاد المتحدث بأن جونسون "لن يشارك في برنامج الفحص التجريبي".

ويغطي البرنامج مجموعة متنوعة من المؤسسات ويتم تشغيله جنبا إلى جنب مع دراسة عامة للفحص اليومي للمخالطين مفتوحة لأي شخص يتم تحديده على أنه من المخالطين لحالة إيجابية.

كان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد أعلن أمس السبت أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن أصيب بأعراض مساء الجمعة، بعد ساعات من اجتماع في داونينج ستريت مع جونسون.

وجاء في بيان للحكومة البريطانية في وقت سابق اليوم إن جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك سوف يخضعان لفحوص يومية بعد أن تواصلت معهما هيئة الخدمات الصحية الوطنية باعتبارهما من مخالطي وزير الصحة.

تأتي هذه الخطوة قبل يوم من رفع حكومة جونسون القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا.