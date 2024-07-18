قائمة الألومنيوم في مواجهة الأهلي بكأس مصر

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أعلن هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الألومنيوم، القائمة التي ستخوض مواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الألومنيوم على ستاد القاهرة الدولي، مساء غدًا الجمعة، في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الألومنيوم لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد رمضان – محمود صلاح – فوزي شعبان – مبارك عبيد.

الدفاع: حمادة المعناوي – علي شعبان – محمد حفظي – محمد إسماعيل توتو – غيهاب فؤاد – يوسف مبروك – محمد مجدي – شريف حسين.

خط الوسط: أحمد عبد العظيم – محمود بنزيما – محمد خطاب – أحمد بيبو – حسام حسن – عبد الله دومينك – محمد طارق.

مهاجم: مراد صبري – محمود كمال.