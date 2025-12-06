وزير الخارجية: مصر لن تحكم غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن «مصر ولا أي دولة أخرى ستحكم قطاع غزة»، مشددًا على أن الأمر مقتصر على الشعب الفلسطيني وحده.

وأضاف خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى الدوحة، اليوم السبت، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، تركز على نقطتين مهمتين؛ منع ضم الضفة الغربية، ورفض تهجير الفلسطينيين.

وأوضح أن مصر وافقت على الخطة لهذين السببين، مشددًا على ضرورة التركيز على تلك النقاط المتصلة بقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.

وأكد وزير الخارجية والهجرة، أن «مصر لن تدخر جهدًا في تثبيت الفلسطينيين على أراضيهم، وإعادة إعمار بلادهم».

وأوضح في سياق متصل، أنه «لا حل أو استقرار لإسرائيل والشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة»، منوهًا أن الحلول الأخرى بخلاف ذلك «مؤقتة».

وشدد على ضرورة دعم غزة عن طريق إرسال المساعدات الإنسانية، قائلًا إن «مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت إلى غزة على مدار الفترة الماضية».

وتوجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الجمعة، إلى العاصمة القطرية، للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الذي تعقد فعالياته يومي 6 و7 ديسمبر.

ويعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسئولين المشاركين في المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف إزاء التطورات في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بجهود تثبيت الاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية.