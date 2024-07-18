وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الهولندي يبحثان دعم جهود إدخال المساعدات لغزة

بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، سبل دعم جهود الإغاثة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة على شعب فلسطين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أكد مصطفى، أن تطبيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع القائم، داعيا في السياق ذاته هولندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين لدعم السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة ككل.

وهنأ مصطفى، الوزير فيلدكامب بتشكيل الحكومة الجديدة في هولندا وتوليه وزارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، المستمر لليوم الـ286 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و848 شهيدًا، و89 ألفًا و459 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



