 أوباما يقود هجوم الزمالك في مواجهة بروكسي بكأس مصر - بوابة الشروق
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أوباما يقود هجوم الزمالك في مواجهة بروكسي بكأس مصر

علي البحيري
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 6:57 م | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 6:58 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي .


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