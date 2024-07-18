ظهرت السيدة الفلسطينية دولت الطناني، التي أثارت ضجة في الرأي العام العربي بعد تسريب الاحتلال الإسرائيلي فيديو يوضح هجوم كلب تابع لقواته عليها، في فيديو جديد تروي فيه مستجدات حالتها.

وكانت الطناني تجلس أمام منزلها المتواضع داخل القطاع مع أحد الشباب العاملين في مجال التطوع لسقيا وإطعام أهل القطاع، بمبادرة من أستاذة جامعية مصرية تدعم أعمال الخير داخل القطاع.

وزار الفريق التطوعي السيدة وقدم لها المساعدات مع مراعاتها حال احتاجت أي شيء في المستقبل.

وشكرت السيدة الفلسطينية البالغة من العمر 68 عاما، في مقطع فيديو مقتضب من فيديو حديث نُشر قبل أسبوعين على موقع فيسبوك، السيدة المصرية التي قدمت لها بعض المساعدات، بينما كانت لا تزال الضمادات على يدها وكتفها، وكانت تتحدث بحالة صحية جيدة.

يذكر أنه في مايو الماضي هاجم كلب تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي السيدة دولت خلال نومها في مخدعها بمنزلها الخاص، بعد اقتحام الجنود له بينما لم يكن هناك أي فرد في المنزل، لينهش يدها وينتزع منها أشلاء صغيرة.

وتدخل الحرب على قطاع غزة شهرها العاشر مع تخطي حصيلة الشهداء 38 ألفا أكثرهم من النساء والأطفال، وما يقارب على 90 ألف مصاب.