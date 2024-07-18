أكسيوس: الديمقراطيون يعتقدون أن بايدن سينسحب من سباق الرئاسة نهاية الأسبوع

علم موقع "أكسيوس" الأمريكي من عدة ديمقراطيين بارزين سراً، أن الضغط المتزايد من جانب قادة الحزب بالكونجرس وأصدقاء مقربين سيقنع الرئيس جو بايدن باتخاذ قرار الانسحاب من السباق الرئاسة في أقرب وقت ممكن نهاية الأسبوع الجاري.

وفي حين يظل الرئيس الأمريكي (81 عاما)، الذي يخضع للعزل الآن بسبب إصابته بكوفيد، متمسكاً بموقفه علانية، قال الديمقراطيون لـ"أكسيوس" إنه استسلم بشكل خاص للضغوط المتصاعد واستطلاعات الرأي السيئة، وعمليات التدقيق التي لا يمكن الدفاع عنها، مما يجعل من المستحيل مواصلة حملته الانتخابية.

- بايدن لا يمكنه الفوز

وبحسب "أكسيوس"، يعتقد كبار قادة الحزب الديمقراطي وأصدقاؤه ومانحون رئيسيون أنه لا يمكنه الفوز أو تغيير تصورات الناس عن عمره وقدراته، ولا يمكنه تحقيق أغلبية في الكونجرس.

وقيل للرئيس إنه إذا ظل في السباق، يمكن للرئيس السابق دونالد ترامب أن يفوز باكتساح ويمحو إرث بايدن وآمال الديمقراطيين في نوفمبر.

وذكر "أكسيوس"، أن الضغط بشأن تنحي بايدن عن ترشحه كان يتصاعد إلى مستويات لا تحتمل، لا سيما على مدار الأيام القليلة الماضية.

- ماذا يحدث إذا قرر مواصلة السباق؟

وذكر الموقع الأمريكي أنه حال أراد بايدن البقاء في السباق، سيكون منيعاً؛ بفضل القادة الليبراليين وكتلة أصحاب البشرة السمراء في الكونجرس. لكن أقرب أصدقائه يعتقدون أنه خاض المعركة الجيدة وسيستلم للواقع.

وقال البيت الأبيض لـ"أكسيوس" إن "الرئيس أخبر (زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك) شومر و(زعيم الأقلية بمجلس النواب حكيم) جيفريز أنه مرشح الحزب، ويخطط للفوز، ويتطلع للعمل معهما على تمرير أجندته للمائة اليوم لمساعدة العائلات العاملة".

وأضاف حملة "بايدن-هاريس": "إذا كانت الحقائق تهم – ويجب ذلك – إليكم واحدة: الرئيس بايدن هو المرشح الديمقراطي وسيفوز في نوفمبر".

وأشار "أكسيوس" إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا أن ينسحب بايدن ويدعم هاريس – ولكنه أيضًا يوعز بِالتصويت لِلمندوبين لِحسم الأمر إذا شعر الحزب خلاف ذلك. ويهدف ذلك لِإزالة أية انتقادات بأن الحزب الديمقراطي غير ديمقراطي.

ورأى الموقع الإخباري الأمريكي، أنه سيكون من الصعب إيقاف هاريس – وربما من المستحيل – إذا انضم الرئيس السابق باراك أوباما وبيل وهيلاري كلينتون إلى بايدن والنائب جيمس كلايبورن وكتلة أصحاب البشرة السمراء في الكونجرس في دعمها. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان التتويخ سيكون سريعاً وسلساً.