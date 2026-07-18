يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، مؤتمرا صحفيا يكشف من خلاله تفاصيل الدورة الـ19 من المهرجان، وذلك في الثامنة مساء الاثنين المقبل على المسرح الصغير بدار أوبرا القاهرة.

ويحضر المؤتمر رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان المخرج عادل عبده، ويشهد حضور عدد من المسرحيين وصُناع الفن، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان النوعية والنقاد والصحفيين والإعلاميين.

ومن المقرر أن تكشف إدارة المهرجان عن تفاصيل الدورة التي ستبدأ في 25 يوليو الجاري، ومنها لجنة التحكيم، وإصدارات المهرجان، والمكرمون، وعدد وأسماء العروض المشاركة في المسابقة الرسمية في هذه الدورة.

وتقام فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان في الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، قد أعلن اختيار الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ضمن قائمة المكرمين في دورته التاسعة عشرة؛ تقديرا لمسيرتها الفنية الممتدة وإسهاماتها المؤثرة في إثراء الحركة المسرحية المصرية، وذلك ضمن تقليد المهرجان السنوي للاحتفاء برموز المسرح المصري الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ الفن.

ويأتي اختيار إسعاد يونس تقديرا لمشوارها المسرحي الذي يمتد لعقود، وقدمت خلاله أكثر من 15 عرضا مسرحيا تنوعت بين الكوميديا والمسرح الاجتماعي، من أبرزها "والسيدة حرمه" أمام الفنان الراحل يوسف شعبان، و"عروسة تجنن"، و"باللو"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"جحا يحكم المدينة"، وهي أعمال حققت نجاحا جماهيريا وأسهمت في ترسيخ حضورها كواحدة من أبرز نجمات المسرح المصري.