التقى اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، الطالبة ندى محمد مصطفى، ابنة مركز الباجور والمقيدة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة بنها، ومنحها دعمًا ماليًا تقديرًا لكفاحها وإصرارها على استكمال تعليمها، كما وجه بتوفير عدد من قطع الأثاث المنزلي لأسرتها والمساهمة في تجهيزها، وذلك بعد أيام من إشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصتها خلال جولته بمحافظة المنوفية.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على توجيه رسالة دعم للطالبة، قائلًا: "أنتِ بنتي ولكي كل الاحترام.. أوعي تتكسفي.. أنتِ تشرفي بلد"، مشيدًا بما قدمته من نموذج مشرف في التوفيق بين الدراسة والعمل ومساندة أسرتها، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم النماذج الإيجابية وتشجيعها.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتوفير بعض الأثاث المنزلي للأسرة، إلى جانب المساهمة في تجهيز مستلزمات زواج الطالبة، بما يساعدها على توفير حياة أسرية كريمة.

وأكد اللواء عمرو الغريب أن قصة ندى تجسد قيم الكفاح والإرادة التي يتميز بها أبناء المنوفية، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على رعاية النماذج المشرفة وتقديم كل أوجه الدعم لها، باعتبارها مصدر إلهام للشباب وسفراء للمحافظة.

من جانبها، أعربت الطالبة ندى محمد مصطفى عن سعادتها بلقاء محافظ المنوفية، موجهة الشكر له على هذا التكريم والدعم، مؤكدة أن ما حظيت به يمثل حافزًا كبيرًا للاستمرار في النجاح وتحقيق طموحاتها العلمية والعملية.