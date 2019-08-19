الروبي يشيد بموهبة حراس منتخب ناشئي اليد: أحد أسباب التتويج باللقب

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أبدى حمادة الروبي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2000، سعادته للتتويج بلقب كأس العالم المقامة في مقدونيا، على حساب ألمانيا في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 32-28.

وقال الروبي في تصريحات تليفزيونية:"التتويج بلقب البطولة أقل شئ يمكن أن نقدمه للشعب المصري".

وعن مستوى عبد الرحمن حميد ومؤمن حسام، حارسا مرمى الفراعنة، قال الروبي:"حميد وحسام مرمى يتمتعان بموهبة كبيرة، وكانا أحد أسباب الفوز بالبطولة".

وعن حالة اللاعبين بعد الفوز باللقب، قال الروبي:"كانت هناك فرحة كبيرة من جانب اللاعبين عقب انتهاء المباراة، وبعد عودتنا ذهب كل لاعب إلى غرفته بسبب الإرهاق الناتج عن اللقاء".

وأتم:"حصلنا على دعم كبير بعد وصولنا إلى الأدوار النهائية من البطولة من جانب الجماهير العربية والإفريقية أبرزهم نيجيريا، السعودية ودول شمال إفريقيا".

وتوج بذلك المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2000 بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، لتحقق بذلك سادس ميداليتها في البطولات العالمية لكرة اليد.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.