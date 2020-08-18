شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات ختام أعمال العام التدريبى 2019 ــ 2020 الذى نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان (عقول مصرية شابة) والذى تضمن عقد لقاء مفتوح مع نماذج من خريجى البرامج والتخصصات التكنولوجية المتنوعة من عدد من المحافظات؛.

اكد طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالى الماضى معدل نمو بلغ 15.2%؛ موضحا أنه تنج عن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فرص للتعلم والعمل عن بعد؛ مشيرا إلى أن التعلم عن بٌعد أتاح للوزارة فرصا لمضاعفة أعداد المتدربين بما يتكامل مع جهودها فى مضاعفة فروع معاهد التدريب فى المحافظات.

وأضاف طلعت أن فرص العمل بشكلها التقليدى ستظل دوما محدودة فى نطاق الاقتصاد المحلى ومن هنا تأتى أهمية العمل عن بٌعد من خلال منصات العمل الحر والتى تسهم فى إزالة الحدود ليصبح سوق العمل هو الكرة الأرضية بأكملها؛ مشيرا إلى ان الأزمة الراهنة ساهمت فى تغيير نظم الإدارة نحو تقبل ثقافة العمل عن بٌعد؛ وهو الأمر الذى يقترن بتقبل الدول التى بها أسواق نشطة لهذا النموذج من العمل لكونه يوفر لها الاستفادة من الخبرات وسد الفجوات المهارية لديها دون استضافة فعلية لهذه المهارات على أرضها.

وأوضح طلعت أن هناك العديد من الفرص والبرامج التدريبية التى توفرها الوزارة وجهاتها التابعة لصقل المهارات الرقمية لدى الشباب حيث تم زيادة الفرص التدريبية المقدمة من 4500 فرصة فى 2018 إلى أكثر من 100 آلف فرصة فى 2020؛ موضحا أن هناك توجها حاليا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإدراج مهارات العمل الحر لإعداد المهنيين المستقلين كمحور أساسى فى جميع الدورات التدريبية؛ مؤكدا على ثقته فى قدرة الشباب المصرى على المنافسة فى الأسواق العالمية فى صناعة المهنيين المستقلين.

وشهد اللقاء تكريم أوائل البرامج التدريبية التى يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، كما تم استعراض ملامح خطط المعهد خلال العام القادم ونموذج الحوكمة الداعم للتوسعات الجغرافية الجديدة والتى ترتكز على اثراء محتوى منصات التعليم الالكترونى وخدمات التعلم المدمج، وتعزيز متطلبات البيئة التدريبية من خلال إتاحتها عبر الانترنت لتشمل رخص برمجيات ومعامل متخصصة داعمة لمستهدف الدولة من التخصصات الأكثر طلبا، والتركيز على دعم سفراء التكنولوجيا من المدربين فى محافظات مصر المختلفة وخارج مصر، ودعم خدمات التعريف بالمهن التكنولوجية ومستقبلها من خلال منصة التعلم الإلكترونى (مهارة تك).