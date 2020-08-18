الكويت: تحفظ حكومي على الإصرار النيابي لاعتماد وزن نسبي لكل جالية

أبدت الحكومة الكويتية تحفظها على الاقتراح بالقانون المقدم من لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي، الخاص باعتماد وزن نسبي (كوتا) لكل جالية مقابل المواطنين الكويتيين.

وقالت مصادر في لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي -في تصريح صحفي- إن الحكومة الكويتية طلبت خلال الاجتماع الأخير مع أعضاء اللجنة الإبقاء على مسألة تحديد الأعداد والنسب الخاصة بالجاليات، ضمن اختصاصاتها الأصيلة ورهن تقديرها وقراراتها.

من جانبها، أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس، أنها ستناقش الحكومة الأسبوع المقبل في سبعة مقترحات لإصلاح اختلالات التركيبة السكانية، موضحة اتفاق أعضائها على مباديء أساسية لتعديل التركيبة السكانية، منها اعتماد وزن نسبي للوافدين لكل جالية مقابل المواطنين، وعدم ترك السلطة التقديرية للحكومة، واستثناء العمالة المنزلية من أي إجراءات، ورفض استثناء عمالة العقود الحكومية، بالإضافة إلى وضع (بلوك) على استقدام عمالة أي جنسية تتجاوز النسبة المحددة لها في الكويت.