الإمارات تمنح فئة جديدة الإقامة الذهبية

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

وعلى حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال محمد بن راشد آل مكتوم: "يصادف غدا اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس.. نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الإنسانية على أرضنا".

وأضاف: "نعلن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة إنسانية وحضارية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.