جوسينس يكشف دور فليك في انتقاله لـ يونيون برلين

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قال روبين جوسينس إنه طلب نصيحة هانسي فليك، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم قبل الانتقال من إنتر ميلان الإيطالي إلى يونيون برلين الألماني.

وقال جوسينس في تصريحات لشبكة "سكاي" :" كنا على تواصل طوال فترة الانتقالات. دائما ما أستشيره. كان سعيدا للغاية لأنني وجدت طريقي في البوندسليجا".

وأعلن يونيون برلين تعاقده مع جوسينس يوم الثلاثاء الماضي، حيث سيلعب لأول مرة في مسيرته بالدوري الألماني.

بعد انتقاله، يتوقع جوسينس أن تزداد فرصه في التواجد بقائمة المنتخب الألماني التي ستخوض منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.

وقال :" الآن سيتمكن فليك من رؤيتي في الملعب بشكل أكثر حيث إن هذا الامر لم يكن ممكنا في السابق. لقد عزز المدرب قراري فقط".

وذكرت تقارير أن جوسينس أصبح أغلى صفقة يبرمها فريق يونين برلين، حيث تعاقد معه مقابل 15 مليون يورو (31ر16 مليون دولار).