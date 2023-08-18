سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تُقام اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني، إلى جانب مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست × شيفيلد يونايتد الساعة العاشرة إلا الربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا × فياريال الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا × لاس بالماس الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن × بايرن ميونخ الساعة التاسعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز × مارسيليا الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور × قونيا سبور الساعة التاسعة مساء

اسطنبول سبور × قيصري سبور الساعة التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي "أدنوك"

الوحدة × البطائح الساعة الخامسة عصرا

اتحاد كلباء × الشارقة الساعة الخامسة عصرًا

العين × بني ياس الساعة السابعة والنصف مساء

عجمان × شباب أهلي دبي الساعة السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

الأهلي × الدحيل الساعة السادسة والنصف مساء

أم صلال × السد الساعة الثامنة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأخدود × الفتح الساعة السادسة مساء على قناة SSC HD

الوحدة × الشباب الساعة التاسعة مساء على قناة SSC HD

الحزم × الاتفاق الساعة التاسعة مساء على قناة SSC HD

النصر × التعاون الساعة التاسعة مساء على قناة SSC HD