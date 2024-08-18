إقبال جماهيري كبير على عروض صيف بلدنا في أسبوعه الرابع بدمياط

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، عروضها الفنية ضمن فعاليات "صيف بلدنا 4" بمحافظة دمياط، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ووسط حضور جماهيري شهدت منطقة اللسان بمدينة رأس البر، عرضا فنيا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد عبد العظيم، تضمن عددا من الأغاني الطربية "جانا الهوى، عنابي، مستنياك، سواح وجميل واسمر، عيون القلب، بتعاتبنى على كلمة، اللي تعبنا سنين في هواه، سلمى"، إلى جانب مشاركة فرقة الإنشاد الديني لقصر ثقافة دمياط، مع فقرات من الموال والمديح النبوي، وفقرات للموهوبين، مع عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية، بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل، وفقرات: كعب الغزال، سواح، لا للمخدرات، بتسأل ليه عليا، محلى ابتسامة الشمس في الصباحية، مديح الرسول، مدد يا نبي، لما رمتنا العين".

وعلى المسرح الروماني بدمياط الجديدة، شاركت فرقة قنا للفنون الشعبية بعدد من الفقرات الفلكلورية الصعيدية منها "الفرح القناوي، التحطيب، التنورة، الحجالة، العصايا"، كما قدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية بقيادة الموسيقار محمود أبو زيد، مجموعة من الأغاني منها "عينى بترف، يا صلاة النبي، افرش منديلك، قلبي بعيد، مستني أشوفك، على إيدك، على عش الحب، لولا الملامة، في يوم وليلة، يا زايد في الحلاوة، أما براوة، والدنيا". بجانب استمرار فعاليات معرض ومنفذ بيع كتب هيئة قصور الثقافة، وورشة الرسم على الوجه.

فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط يقيمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وتقام العروض يوميا في التاسعة مساء حتى نهاية أغسطس الحالي.